Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığında buluştu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya gelerek önemli konuları görüştü. Toplantıda, ülkenin savunma ve dış politika stratejileri üzerine değerlendirmeler yapıldı ve işbirliği alanları ele alındı. Güler ve Fidan, ulusal güvenlik konularında ortak adımlar atma kararı aldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi