Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uzaya gidecek ilk Türk pilotu kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uzaya gidecek ilk Türk pilot olan Albay Alper Gezeravcı'yı kabul edip, rütbesini taktı. Bakan Güler, Albay rütbesine yükselen Gezeravcı'ya başarılar diledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uzaya gidecek ilk Türk olan Pilot Albay Alper Gezeravcı'ya yeni rütbesini taktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Hava Kuvvetleri personeli Pilot Albay Gezeravcı'yı kabul etti.

Güler, Albay rütbesine yükselen Gezeravcı'ya yeni rütbesini takarak görevinde ve gerçekleştireceği uzay yolculuğunda başarılar diledi.