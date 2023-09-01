Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Uzaya Gidecek İlk Türk Hava Kuvvetleri Personelini Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uzaya gidecek ilk Türk Hava Kuvvetleri personeli Pilot Albay Alper Gezeravcı'yı kabul etti. Bakan Güler, Albay Gezeravcı'ya yeni rütbesini takarak görevinde ve gerçekleştireceği uzay yolculuğunda başarılar diledi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uzaya gidecek ilk Türk Hava Kuvvetleri personeli Pilot Albay Alper Gezeravcı'yı kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yaşar Güler, Albay rütbesine yükselen Alper Gezeravcı'ya yeni rütbesini takarak görevinde ve gerçekleştireceği uzay yolculuğunda başarılar diledi" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika