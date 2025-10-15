Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na Katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na Katıldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na katıldı. Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde resmi ziyaretler gerçekleştirmekte.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'da düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için resmi ziyarette bulunduğu Belçika'nın başkenti Bürksel'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları'nın iştirakiyle gerçekleşen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na katıldı. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı
