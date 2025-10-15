Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na Katıldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için resmi ziyarette bulunduğu Belçika'nın başkenti Bürksel'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları'nın iştirakiyle gerçekleşen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na katıldı. - BRÜKSEL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika