Üye Girişi
Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha ile Görüştü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sibiha ile ikili ve bölgesel savunma konularında görüşmeler yaptı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sibiha ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sibiha ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Bakan Güler ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha'nın gerçekleştirdiği görüşmede; ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Diplomasi Politika Güvenlik Savunma Türkiye Dünya

Narin cinayetinde iddianame tamamlandı! İşte 4 şüpheli için istenen ceza

Narin cinayetinde iddianame tamamlandı

 Yenidoğan çetesinin skandalları bitmiyor! Cinayetleri fark eden hemşire soluğu bakanlıkta almış

Cinayetleri fark eden hemşire soluğu bakanlıkta almış

 3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası

İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası
Kimsenin ağzını bıçak açmıyor! FETÖ elebaşının doğduğu köyde dikkat çeken görüntüler

FETÖ elebaşının doğduğu köyde dikkat çeken görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21 Ekim bugün vefat edenler (Kayseri, Malatya, Denizli, Sakarya) Ağlamak için gözden yaş mı akmalı şiiri sözleri (TAMAMI) Galatasaray Beşiktaş muhtemel 11'leri açıklandı mı? GS BJK kadroda kimler var? NARİN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ? Narin Güran davası kimler müebbet ceza istendi? Narin Güran annesi, abisi, amcası kaç yıl ceza talep edildi (İDDİANAME)? 22 Ekim Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Ersin Destanoğlu neden yok, sakat mı, cezalı mı? Mert Günok derbide yok mu, neden yok, sakat mı (Galatasaray Beşiktaş)? Mert Günok kaç maç yok? Benzine indirim gelecek mi? (22 Ekim Salı) 21-22 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? Galatasaray Beşiktaş derbide Beşiktaş kalecisi Göktuğ Baytekin mi olacak? Nottingham Forest Crystal Palace CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Nottingham Forest Crystal Palace maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.