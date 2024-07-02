Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman Al-Suud ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman Al-Suud ile bir araya geldi.

Bakan Güler, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman Al-Suud'u, bakanlıkta resmi törenle karşıladı. İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından konuk Bakan, onur kıtasını selamladı. Bakanlar, törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı.