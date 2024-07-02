Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman Al-Suud ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman Al-Suud ile Türkiye'ye resmi ziyaret kapsamında bir araya geldi. Görüşme bakanlıkta gerçekleşti ve basına kapalı olarak yapıldı.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman Al-Suud ile bir araya geldi.
Bakan Güler, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman Al-Suud'u, bakanlıkta resmi törenle karşıladı. İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından konuk Bakan, onur kıtasını selamladı. Bakanlar, törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı.