Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Şırnak'ta STK'larla Buluştu

STK'LAR İLE TOPLANTI YAPTI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak ziyareti kapsamında sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şırnak programına devam eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nı ziyaret ederek üyelerle bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler ayrıca Şırnaklı STK temsilcileriyle de Öğretmenevi'nde istişare toplantısı yaptı" denildi.