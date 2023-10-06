Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile görüştü.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Bakan Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar'ı, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. İki ülke marşlarının çalınmasının ardından konuk bakan, 'Onur Kıtası'nı selamladı. Her iki bakan baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık yaptı. Görüşmenin ardından iki ülke arasında 'Askeri Çerçeve Anlaşması' imzalandı. (DHA)