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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i kabul etti

Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i kabul etti. Kabulde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i kabul etti. Kabulde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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