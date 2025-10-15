Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Toplantısı için Brüksel'e Gitti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı ve Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'ya gitti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, oturumlara katılmak üzere NATO Karargahına geldi. Bakan Yaşar Güler'i NATO Karargahına gelişinde NATO Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Basat Öztürk ve NATO'da görevli askeri personelimiz karşıladı" ifadeleri kullanıldı.