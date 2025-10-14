Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Toplantısı İçin Brüksel'e Gitti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'e hareket etti. Havalimanında kendisini önemli yetkililer karşıladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'e gitti.
Bakan Yaşar Güler'i havalimanında NATO Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Basat Öztürk, AB Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Brüksel Büyükelçimiz Görkem Barış Tantekin, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı (TMR) Korgeneral Kemal Turan ve diğer yetkililer karşıladı. - ANKARA
