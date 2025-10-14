Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Toplantısı İçin Brüksel'e Gitti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Toplantısı İçin Brüksel'e Gitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'e hareket etti. Havalimanında kendisini önemli yetkililer karşıladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'e gitti.

Bakan Yaşar Güler'i havalimanında NATO Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Basat Öztürk, AB Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Brüksel Büyükelçimiz Görkem Barış Tantekin, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı (TMR) Korgeneral Kemal Turan ve diğer yetkililer karşıladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan'ı küplere bindirdi

Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Buldan'ı küplere bindirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen bu akşam tek başına tarih yazabilir

Bu akşam tek başına tarih yazabilir
Cenaze yıkarken video çeken genç kıza tepki yağıyor

Genç kızın videosuna tepki yağıyor: Terbiyesizliğin daniskası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.