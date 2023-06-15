Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gitti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil ediyor. Bakan Güler, sabah saatlerinde NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi. Bakan Güler, toplantı oturumlarına katılarak, çeşitli ikili görüşmelerde bulunacak. - BRÜKSEL