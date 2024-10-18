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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na Katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na Katıldı
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Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılan Bakan Yaşar Güler, üye ülkelerin Savunma Bakanlarıyla birlikte aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı. Bakan Yaşar Güler oturumların ardından üye ülke Savunma Bakanları ile birlikte gelenekselleşen aile fotoğrafı çekiminde yer aldı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Politika Savunma Dünya Nato

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