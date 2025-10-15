Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın gerçekleşeceği NATO Karargahı'na geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'ya geldi. Güler, toplantının gerçekleştireceği başkent Brüksel'deki NATO Karargahı'na giriş yaptı. Bakan Güler'i Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve NATO'da görevli askeri personel karşıladı.

Güler, NATO Daimi Temsilciliğini ziyaret etti

Bakan Güler, NATO Karargahı'nda ilk olarak Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğini ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Güler, NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk'ten ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan'dan devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. - BRÜKSEL