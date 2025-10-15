Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları ile Poz Verdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları ile Poz Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brüksel'de bulunan NATO Karargahı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafı çektirdi ve Ateş Mükemmeliyet Merkezi Niyet Mektubu imza törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafı çektirdi, Ateş Mükemmeliyet Merkezi Niyet Mektubu imza törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Karargahındaki programını sürdürüyor. Bakan Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafı çektirdi. Güler, daha sonra bakanlar ile "Ateş Mükemmeliyet Merkezi Niyet Mektubu" imza törenine katıldı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Günlerdir çatışan Pakistan ile Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes

Günlerdir çatışan iki Müslüman ülke arasında ateşkes
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay gelişme
Taraftar haklı olarak soruyor: Hangisi doğru söylüyor?

Hangisi doğru söylüyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.