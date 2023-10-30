Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Parlamenter Asamblesi Alt Komisyonları Heyeti İle Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Parlamenter Asamblesi Alt Komisyonları heyeti ile bir araya geldi.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Parlamenter Asamblesi Alt Komisyonları heyeti ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Parlamenter Asamblesi Alt Komisyonları heyeti ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi" denildi.