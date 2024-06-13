Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO'nun Ukrayna konulu özel oturumuna katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Belçika'da NATO'nun Ukrayna konulu özel oturumuna katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna konulu özel oturuma katıldı. Güler, oturum öncesinde mevkidaşları ile ayaküstü görüştü. Bakan Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile de sohbet etti" denildi.