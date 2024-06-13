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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO'nun Ukrayna konulu özel oturumuna katıldı

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Belçika'da NATO'nun Ukrayna konulu özel oturumuna katıldı. Güler, oturum öncesinde mevkidaşları ile görüştü ve Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile sohbet etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Belçika'da NATO'nun Ukrayna konulu özel oturumuna katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna konulu özel oturuma katıldı. Güler, oturum öncesinde mevkidaşları ile ayaküstü görüştü. Bakan Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile de sohbet etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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