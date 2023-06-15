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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Görüştü

Politika Haberleri

NATO Savunma Bakanları toplantıları kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Güler tarafından Türkiye'nin görüşlerinin ifade edildiği öğrenildi.

p>NATO Savunma Bakanları toplantıları kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerine devam eden Bakan Güler, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Güler tarafından Türkiye'nin görüşlerinin ifade edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanı Jens Stoltenberg Yaşar Güler Belçika Politika Haberler

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