Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda temaslarını sürdürüyor. Görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Güler tarafından Türkiye'nin görüşlerinin dile getirildiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Güler tarafından Türkiye'nin görüşlerinin dile getirildiği öğrenildi. - BRÜKSEL