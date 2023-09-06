Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mozambik Savunma Bakanı Artur Chume ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mozambik Savunma Bakanı Artur Chume ile resmi bir törenle bir araya geldi. İki bakan arasında yapılan görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Mozambik Cumhuriyeti arasında 'Askeri Çerçeve Antlaşması' imzalandı.

Bakan Güler, Mozambikli mevkidaşı ile bir araya geldi

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mozambik Savunma Bakanı Artur Chume ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Mozambik Savunma Bakanı Artur Chume'yi Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Her iki ülke marşlarının çalınmasının ardından konuk Bakan Chume, Onur Kıtası'nı selamladı. Törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti ile Mozambik Cumhuriyeti arasında 'Askeri Çerçeve Antlaşması' imzalandı.