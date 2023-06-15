Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Litvanya Savunma Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile bir araya geldi. Bakanlar görüşmede ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında fikir alışverişinde bulundu.