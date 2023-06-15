Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Litvanya Savunma Bakanı ile Görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile bir araya geldi. Bakanlar görüşmede ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında fikir alışverişinde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerine devam ediyor. Bakan Güler, temasları çerçevesinde Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile görüştü. Bakanlar görüşmede ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında fikir alışverişinde bulundu. - BRÜKSEL