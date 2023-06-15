Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Litvanya Savunma Bakanı ile Görüştü

NATO Savunma Bakanları toplantıları kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerine devam eden Bakan Güler, Litvanya Savunma Bakanı Anusauskas ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

GÖRÜŞME DÖKÜMÜ

---------------------------Bakan Güler- Anusauskas