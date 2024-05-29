Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, EFES-2024 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri kapsamında İzmir'de bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanı Güler'in, EFES-2024 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri için İzmir'de bulunan Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı kabul ettiği bildirildi.
Açıklamada, görüşmeye ilişkin görüntülere de yer verildi.