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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkanı ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, EFES-2024 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri kapsamında İzmir'de bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanı Güler'in, EFES-2024 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri için İzmir'de bulunan Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada, görüşmeye ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA / Politika

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