Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanı Güler'in, EFES-2024 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri için İzmir'de bulunan Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada, görüşmeye ilişkin görüntülere de yer verildi.