Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Kuvvet Komutanlıklarını Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarını ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ziyaretleri sırasında komutanlıkların faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Bakan Güler, başarı dileklerini iletti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kuvvet komutanlıklarını ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Güler, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarını ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasında komutanlıkların faaliyetlerine ilişkin Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'ndan bilgi alan Bakan Güler, komutanlıklara çalışmalarında başarı dileklerini iletti.