Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Kosova'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Kosova'nın başkenti Priştine'ye geldi. Güler'i, Priştine Büyükelçimiz Tunç Angılı, Kosova Savunma Bakanlığından Tümgeneral İrfete Spahiu, NATO Kosova Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ve diğer yetkililer karşıladı. Güler, ziyaret kapsamında Kosova Türk Temsil Heyeti'ni ziyaret ederek faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak Kosova'nın başkenti Priştine'ye geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler resmi temaslarda bulunmak üzere Kosova'ya geldi. Bakan Güler'i taşıyan uçak başkent Priştine'deki Adem Jashari Havalimanı'na inerken burada Güler'i, Priştine Büyükelçimiz Tunç Angılı, Kosova Savunma Bakanlığından Tümgeneral İrfete Spahiu, NATO Kosova Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ve Priştine Askeri Ataşemiz Albay Çağatay Akif Kahraman ve diğer yetkililer karşıladı.

Güler, havalimanındaki karşılamanın ardından Sultan Murat Kışlası'ndaki Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı'nı ziyaret etti. Sultan Murat Kışlası'nın bahçesine ziyaretin anısına ağaç diken Güler, daha sonra yapılan toplantıda Kosova Türk Temsil Heyeti'nin faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. - PRİŞTİNE