Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Kosova'ya gitti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Kosova'ya geldi. Güler, Kosova Türk Temsil Heyeti'nin faaliyetlerine ilişkin brifing aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Kosova'ya geldi.

Bakan Yaşar Güler'i başkent Priştine'deki Adem Jashari Havalimanı'nda Priştine Büyükelçisi Tunç Angılı, Kosova Savunma Bakanlığından Tümgeneral İrfete Spahiu, NATO Kosova Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ve Priştine Askeri Ataşesi Albay Çağatay Akif Kahraman ve diğer yetkililer karşıladı.

Bakan Yaşar Güler, havalimanındaki karşılama sonrası Sultan Murat Kışlası'na geçerek Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı'nı ziyaret etti. Güler, ziyaretin anısına Sultan Murat Kışlası'nın bahçesine ağaç dikti. Güler daha sonra toplantı gerçekleştirerek Kosova Türk Temsil Heyeti'nin faaliyetlerine ilişkin brifing aldı.