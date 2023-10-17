Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Savunma Bakanı ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova'nın başkenti Priştine'de Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile bir araya geldi. İki bakan arasında baş başa görüşme ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Priştine'de Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova'nın başkenti Priştine'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, temasları kapsamında geldiği Kosova Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılandı. Güler ve Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, her iki ülke marşlarının çalınmasının ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi. İkili, görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti. - PRİŞTİNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika