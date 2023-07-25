Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova, Moritanya ve Güney Sudan Savunma Bakanları ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF-2023 kapsamında Kosova, Moritanya ve Güney Sudan Savunma Bakanları ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova, Moritanya ve Güney Sudan Savunma Bakanları ile ayrı ayrı görüştü.

Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfınca, bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF-2023 için bulunduğu TÜYAP'ta ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile bir araya gelen Bakan Güler, ardından Moritanya Savunma Bakanı Hanana Oul Sidi ve Güney Sudan Savunma ve Gazilik İşleri Bakanı Chol Thon Balok ile görüştü.???????