Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova'da resmi ziyaret kapsamında Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında geldiği Kosova'da temaslarına devam ediyor. Bugünkü temasları kapsamında Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile bir araya gelen Bakan Güler, Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari ile görüştü. - PRİŞTİNE