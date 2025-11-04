Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Konya Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları'na Katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 8'inci Konya Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları programına katıldı ve yeni fabrika inşaat alanını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, '8'inci Konya Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları' programına katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 8'inci Konya Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları programına katılmak üzere Konya'ya gitti. Bakan Yaşar Güler, Konya'da konuşlu bulunan 56'ncı Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün yeni fabrika inşaat alanını da gezerek inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Güler'in beraberinde Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy ve ASFAT AŞ Genel Müdürü Mustafa İlbaş da yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, Cristiano Ronaldo'nun oğluna uğurlu geldi

Türkiye, Cristiano Ronaldo'nun oğluna uğurlu geldi
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
Çok büyük umutlarla gelmişti! Hatayspor, Hugo Almeida ile yollarını ayırdı

Ünlü teknik adam galibiyet alamadan Türkiye'den gönderildi
Türkiye, Cristiano Ronaldo'nun oğluna uğurlu geldi

Türkiye, Cristiano Ronaldo'nun oğluna uğurlu geldi
İlkay Gündoğan'ın sahalara ne zaman döneceği açıklandı

İlkay Gündoğan'ın sahalara geri dönüş tarihi açıklandı
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak

Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak
Galatasaray'ın Ajax kafilesi belli oldu! Yıldız isimler yok

Galatasaray'ın Ajax kafilesi belli oldu! Yıldız isimler yok
Bakan Kurum duyurdu! Yüzyılın Konut Projesi'nde 18-30 yaş arasına 'aile evi' şartı

Bu şartı sağlamayan gençler sosyal konut projesine başvuramayacak
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum

Bahçeli'nin ittifak çıkışına Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
Özel hastanede skandal! Ahsen Bebek'in kafatasında kırık tespit edildi

Ahsen Bebek'e ne oldu? Korkunç gerçek adli tıp raporunda ortaya çıktı
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.