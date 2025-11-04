Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Konya Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları'na Katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, '8'inci Konya Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları' programına katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 8'inci Konya Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları programına katılmak üzere Konya'ya gitti. Bakan Yaşar Güler, Konya'da konuşlu bulunan 56'ncı Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün yeni fabrika inşaat alanını da gezerek inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Güler'in beraberinde Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy ve ASFAT AŞ Genel Müdürü Mustafa İlbaş da yer aldı. - ANKARA