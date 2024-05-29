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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kongo Savunma Bakanı Charles Richard Mondjo ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, EFES-2024 Tatbikatı için İzmir'de bulunan Kongo Savunma Bakanı Charles Richard Mondjo ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kongo Savunma Bakanı Charles Richard Mondjo ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, EFES-2024 Tatbikatı için İzmir'de bulunan Kongo Savunma Bakanı Charles Richard Mondjo ile görüşme gerçekleştirdi.

Açıklamada, görüşmeye ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA / Politika

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