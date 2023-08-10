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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile Görüştü

Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren KKTC İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi. Her iki Bakan, Milli Savunma Bakanlığı'nda heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

?Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren KKTC İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi. Her iki Bakan, Milli Savunma Bakanlığı'nda heyetler arası görüşme gerçekleştirdi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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