Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan Savunma Bakanı Korgeneral Ruslan Jaksilikov ile bir araya geldi
- Güncelleme:
Politika Haberleri
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan Savunma Bakanı Korgeneral Ruslan Jaksilikov'u resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Jaksilikov'u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. İki bakan görüşmek üzere bakanlık binasına geçti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan Savunma Bakanı Korgeneral Ruslan Jaksilikov ile bir araya geldi.
Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Jaksilikov'u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.
İki bakanın alandaki yerlerini almalarının ardından askeri bando tarafından ulusal marşların çalındığı törende, Jaksilikov, onur kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Törenin ardından Güler ve Jaksilikov bakanlık binasına geçerek görüştü.
Kaynak: AA / Politika