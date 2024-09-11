Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan'da Savunma Bakanı ile Görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksilikov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşme hakkında yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan programı kapsamında Vatan Koruyucuları Anıtı'nı ziyaretinin ardından Kazakistan Savunma Bakanlığına geçti. Mevkidaşı Orgeneral Ruslan Jaksilikov tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, Şeref Kıtası'nı selamladı. Törenin ardından her iki Bakan baş başa görüşme gerçekleştirerek heyetler arası görüşmeye başkanlık etti" ifadeleri kullanıldı.