Üye Girişi
Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Savunma Bakanı ile görüştü

Son Güncelleme:
Abone Ol

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Khalid bin Mohammed Al Attiyah ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleşti.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Khalid bin Mohammed Al Attiyah ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Güler, Katar Savunma Bakanı Khalid bin Mohammed Al Attiyah'ı bakanlıkta askeri törenle karşıladı. Törende, askeri bando iki ülkenin ulusal marşlarını çaldı. Katarlı Bakan Al Attiyah, onur kıtasını Türkçe selamladı. Törenin ardından, baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi. Görüşmeler basına kapalı devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanı Başbakan Yardımcısı Yaşar Güler Katar Savunma Diplomasi Uluslararası İlişkiler Politika Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title