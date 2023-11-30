Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Khalid bin Mohammed Al Attiyah ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleşti.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Khalid bin Mohammed Al Attiyah ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Güler, Katar Savunma Bakanı Khalid bin Mohammed Al Attiyah'ı bakanlıkta askeri törenle karşıladı. Törende, askeri bando iki ülkenin ulusal marşlarını çaldı. Katarlı Bakan Al Attiyah, onur kıtasını Türkçe selamladı. Törenin ardından, baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi. Görüşmeler basına kapalı devam etti.