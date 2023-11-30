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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Savunma Bakanı ile görüştü

30 Kasım 2023 10:37 Son Güncelleme: 10:38 Abone Ol

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al-Attiyah ile bir araya geldi. Güler, Al-Attiyah'ı, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Askeri bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalındığı törende, Al-Attiyah'ın onur kıtasını selamlamasının ardından iki bakan görüşmeye geçti.