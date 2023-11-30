Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Savunma Bakanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al-Attiyah ile bir araya geldi. Güler, Al-Attiyah'ı, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Askeri bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalındığı törende, Al-Attiyah'ın onur kıtasını selamlamasının ardından iki bakan görüşmeye geçti.
Bakan Güler, Katar Savunma Bakanı Mohammad Al-Attiyah ile bir araya geldi
ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Savunma Bakanı Khalid bin Mohammad Al-Attiyah'ı askeri törenle karşıladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Savunma Bakanı Khalid bin Mohammad Al-Attiyah'ı askeri törenle Milli Savunma Bakanlığında karşıladı. Düzenlenen askeri törenin ardından Bakan Güler ve Katar Savunma Bakanı Khalid bin Mohammad Al-Attiyah, görüşmelere geçti.