Üye Girişi
Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Savunma Bakanı ile görüştü

Son Güncelleme:
Abone Ol

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al-Attiyah ile bir araya geldi. Güler, Al-Attiyah'ı, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Askeri bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalındığı törende, Al-Attiyah'ın onur kıtasını selamlamasının ardından iki bakan görüşmeye geçti.

Bakan Güler, Katar Savunma Bakanı Mohammad Al-Attiyah ile bir araya geldi

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Savunma Bakanı Khalid bin Mohammad Al-Attiyah'ı askeri törenle karşıladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Savunma Bakanı Khalid bin Mohammad Al-Attiyah'ı askeri törenle Milli Savunma Bakanlığında karşıladı. Düzenlenen askeri törenin ardından Bakan Güler ve Katar Savunma Bakanı Khalid bin Mohammad Al-Attiyah, görüşmelere geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Katar Diplomasi Politika Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title