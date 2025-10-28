Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar ile Askeri İşbirliği için Görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani ile bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler ve konuk Bakan baş başa görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Heyetler arası görüşmede Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Musa Heybet de yer aldı" denildi.