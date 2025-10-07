Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Katar'da

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Doha'da Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Katar'da temaslarına başladı. Güler, başkent Doha'da Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani ile görüştü. Bakan Yaşar Güler, Katar Savunma Bakanı Al Thani tarafından askeri törenle karşılanırken, her iki bakan daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirdi. Bakanlar baş başa görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Heyetler arası görüşmede Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı. - DOHA