Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: İsveç, taahhütlerini yerine getirirse NATO üyesi olabilir

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İsveç'in taahhütlerini yerine getirmesi halinde NATO üyesi olabileceğini belirtti. Ayrıca Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteklerini dile getiren Güler, Türkiye'nin NATO'ya en fazla katkı sunan ülkeler arasında yer aldığını ve ihracat kısıtlamalarına maruz bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 15-16 Haziran'da Brüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, "İkili görüşmelerimizde, NATO'nun 'Açık Kapı Politikası'nı desteklediğimizi ve İsveç'in de Üçlü Muhtıra'da kayıtlı taahhütlerini somut şekilde yerine getirmesi halinde Finlandiya gibi NATO üyesi olabileceğini müttefiklerimize beyan ettik" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 15-16 Haziran'da Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Türk gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Güler, ilk gün oturumunun öncesinde Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı yapıldığına değinerek, "Toplantıda, Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlık ve egemenliğine olan desteğimizi bir kez daha dile getirdik. Yıkımın ve insani trajedinin artmasının önlenmesi için taraflar arasında bir an önce çatışmanın durdurularak ateşkesin sağlanmasına ihtiyaç olduğunu belirttik ve diplomasinin önemine vurgu yaptık. Bu konularda ve insani yardım konusunda şimdiye kadar olduğu gibi üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu belirttik" dedi.

Güler'in Karadeniz Tahıl Girişimi'ne ilişkin, "Tahıl sevkiyatının hızlı, güvenli ve planlı bir şekilde devam etmesi önemli" diye konuştuğu aktarıldı.

Açıklamada Güler'in İttifak'ın caydırıcılık ve savunma konumlanmasının güçlendirilmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmesi şöyle aktarıldı:

"Bu kapsamda, Kosova'da yaşanan olaylardan sonra Balkanlar ile tarihi ve kültürel bağlara sahip olan ülkemizin ivedilikle harekete geçerek barış, huzur ve istikrara katkıda bulunmak amacıyla bölgeye ilave bir ihtiyat taburu konuşlandırdığını hatırlattık. NATO'nun komuta ve kuvvet yapısına, harekat ve misyonlarına, kara-deniz-hava ve uzaydaki gayretlerine yaptığımız katkıları ayrıntılı olarak anlattık."

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yanı sıra ABD, Birleşik Krallık, Estonya, Litvanya, Yunanistan, Fransa ve Hollanda'dan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptığını belirten Güler'in devamında, "İkili görüşmelerimizde, NATO'nun 'Açık Kapı Politikası'nı desteklediğimizi ve İsveç'in de Üçlü Muhtıra'da kayıtlı taahhütlerini somut şekilde yerine getirmesi halinde Finlandiya gibi NATO üyesi olabileceğini müttefiklerimize beyan ettik" dediği kaydedildi.

"TÜRKİYE, NATO'YA EN FAZLA KATKI SUNAN ÜLKELER ARASINDA YER ALMAKTA. MÜTTEFİKLERİMİZ TARAFINDAN İHRACAT KISITLAMALARINA MARUZ BIRAKILMAMIZ ASLA KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR"

Güler, gazetecilere şu değerlendirmeyi yaptı:

"Terörle mücadele konusundaki hassasiyetlerimizi, her ortamda olduğu gibi burada da dile getirdik. Gerek oturumlarda gerekse ikili görüşmelerimizde terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle ayrım gözetmeksizin mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdik. PKK/YPG/PYD, FETÖ, DEAŞ, El-Kaide ve diğer tüm terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele etmekte kararlı olduğumuzu vurguladık. Bu hususta tüm müttefiklerimizden tam destek beklediğimizi belirttik.

Türkiye, NATO'ya en fazla katkı sunan ülkeler arasında yer almaktadır. Buna rağmen, müttefiklerimiz tarafından ihracat kısıtlamalarına maruz bırakılmamız asla kabul edilebilir değildir. Bu kısıtlamalar sadece ülkemizin güvenliğini değil, aynı zamanda NATO'nun müttefikler için belirlediği yetenek hedeflerinin karşılanmasını; dolayısıyla NATO'nun güvenliğini de olumsuz etkilemektedir. Türkiye olarak NATO'ya ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de önemli katkılarda bulunmayı sürdüreceğiz."