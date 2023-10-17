Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: İsrail'in Hastane Saldırısı İnsanlığın Bittiği Nokta
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınayarak, masum sivillerin katledilmesinin insanlığın sonu olduğunu belirtti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesini vurmasının ardından, " İsrail'in Masum sivilleri katletmesi insanlığın bittiği nokta olmuştur" dedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesini düzenlediği saldırıyı en sert şekilde kınadı. Güler yaptığı açıklamada, "Gazze'ye yönelik acımasızca saldırılarını sürdüren İsrail'in tüm dünyanın tepkisine rağmen el-Ehli Baptist Hastanesini vurarak masum sivilleri katletmesi insanlığın bittiği nokta olmuştur. İsrail yönetimi sivil, kadın ve çocuklara yönelik saldırılara derhal son vermelidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA