Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İranlı Mevkidaşı ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı Aziz Nasirzade ile Ankara'da bir araya geldi. İki bakan, resmi ziyarette askeri törenle karşılandı ve basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

MİLLİ Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler, İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı Aziz Nasirzade ile bir araya geldi.

Bakan Güler, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı Aziz Nasirzade'yi Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Ardından bakanlar Güler ve Nasirzade, bakanlık önünde fotoğraf çektirdi. Törenin ardından iki bakan basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

