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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Savunma Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Savunma Bakanı ile Görüştü

Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile telefonda görüştü ve karşılıklı ziyaret konusunda mutabık kaldılar.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi 10 Haziran'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi'nin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i yeni görevinden dolayı kutlayarak kendisine başarı dileklerini ilettiği görüşmede iki Bakan karşılıklı ziyaret konusunda mutabık kaldı."

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak Politika Haberler

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