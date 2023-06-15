Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda temaslarda bulunuyor. Bakan Güler, bu kapsamda İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - BRÜKSEL