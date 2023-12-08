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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki bir araya geldi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi" ifadesi kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İklim Değişikliği Mehmet Özhaseki Yaşar Güler Savunma Çevre Politika Güncel Haberler

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