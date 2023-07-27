Üye Girişi
Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IDEF-2023 için İstanbul'a gelen konuk bakanlar ile görüşmeler gerçekleştirdi

Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IDEF-2023 için İstanbul'a gelen konuk bakanlarla ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Güler, Sri Lanka Savunma Bakanı Premitha Bandara Tennakon, Burundi Savunma ve Harp Gazileri Bakanı Alain Tribet Mutabazı ve Gambiya Savunma Bakanı Sering Modou Njie ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IDEF-2023 için İstanbul'a gelen konuk bakanlar ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IDEF-2023 için İstanbul'a gelen konuk bakanlarla ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Güler, Sri Lanka Savunma Bakanı Premitha Bandara Tennakon, Burundi Savunma ve Harp Gazileri Bakanı Alain Tribet Mutabazı ve Gambiya Savunma Bakanı Sering Modou Njie ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Sri Lanka İstanbul Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title