Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: İçişleri Bakanlığı önündeki saldırıyla ilgili henüz sonuç almadık

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'deki resepsiyonda İçişleri Bakanlığı önündeki saldırıya ilişkin henüz sonuç alınmadığını ve yayınlanınca hep birlikte öğreneceklerini söyledi. Güler, saldırıda görünürde lav silahı gibi bir şey olduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'deki resepsiyonda İçişleri Bakanlığı önündeki saldırıya ilişkin "Biz daha bir sonuç almadık. Yayınlanınca hep beraber öğreneceğiz. Görünürde lav silahı gibi bir şey var" dedi.

TBMM 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla bu akşam Meclis'te düzenlenen resepsiyona katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleşen saldırıya ilişkin konuştu.

"O ŞARKI KULAĞINIZDA DURSUN DİYOR"

Güler, basının "Cumhurbaşkanı tekrardan 30 kilometrelik sınır vurgusu yaptı. 'Bir gece ansızın gelebiliriz'i aklınızdan çıkartmayın dedi" sözlerine Bakan Güler, "O şarkı kulağınızda dursun diyor. Bir şey demedi Cumhurbaşkanımız" yanıtını verdi. Basının "Şarkı demiyor aslında ama" diye eklemesi üzerine, Güler, "Şarkı dedi. Başka ne dedi? 6 senedir 30 kilometre zaten duruyor" karşılığını verdi.

Basın mensuplarının, "Roketatar Suriye menşeyli mi" sorusuna, Güler "Bilmiyorum. Olay nerede oldu ben ne bileyim. Daha yayınlanmadı" cevabını verdi. Güler, basının "İlk incelemelerden sizin aldığınız sonuçlar nedir" sorusuna "Biz daha bir sonuç almadık. Yayınlanınca hep beraber öğreneceğiz. Görünürde lav silahı gibi bir şey var" dedi.

Güler, 15 Temmuz günü kaybolan silahlara ilişkin "Bunların hepsi adli yargıda. Merak etmeyin, sorun yok" diye konuştu. Güler, İçişleri Bakanlığı önündeki saldırıyı PKK terör örgütünün üstlenmesine ilişkin de "İçişleri Bakanı açıklarsa öğreneceğiz" diye ekledi.