Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ile bir araya geldi. Bakan Güler, Hollandalı mevkidaşı Ollongren'i Milli Savunma Bakanlığında resmi törenle karşıladı. İki ülke marşlarının çalınmasının ardından konuk Bakan Ollongren, onur kıtasını selamladı. Bakanlar törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.