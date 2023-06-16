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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hollanda Savunma Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hollanda Savunma Bakanı ile Görüştü

Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu NATO Karargahı'nda Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ile görüştü. İkili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ile Brüksel'de görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerine devam ediyor. Bakan Güler, Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ile bir araya geldi. İkili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Ollongren Bakan Güler'i yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarı dileklerini de iletti. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Hollanda Brüksel Politika Haberler

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