Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Güven Arttırıcı Önlemler Toplantısı'nın olumlu geçtiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunan heyeti ile Ankara'da gerçekleştirilen Güven Arttırıcı Önlemler Toplantısı'nın olumlu geçtiğini belirterek, bir sonraki toplantının Yunanistan'da yapılacağını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, partisinin TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin Türkiye-ABD ilişkileri ve geçtiğimiz günlerde Yunanistan ile gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na dair sorularını yanıtladı. Bakan Güler, "Amerika'yla ilgili mevcut durum devam ediyor. Bir gelişme olursa mutlaka sizlerle paylaşacağız. Yunanistan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler gayet olumlu geçti. İnşallah böyle devam edeceğiz. Biz de bunun karşılığında daha sonra Yunanistan'a gideceğiz. Henüz tam tarih belli değil. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra da ikinci Güven Arttırıcı Önlemler Toplantısı Yunanistan'da olacak. Artık onlarla birlikte görüşüp anlaşacağız. Tarihi karşı taraf belirleyeceği için bekleyeceğiz. Ne zaman olacağına dair bir şey diyemiyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA