Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak göreve başlayan Orgeneral Metin Gürak'ı ziyaret etti. Güler, ziyarette Gürak'a yeni görevinde başarılar diledi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda devir-teslim

MİLLİ Savunma Bakanlığı, emekliye ayrılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'ın görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na devrettiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksek Askeri Şura kararları sonrasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleşen devir-teslim törenine katıldı. Törende emekliye ayrılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever görevi, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na devretti. Bakan Güler, Orgeneral Avsever'e yeni hayatında sağlık ve mutluluk temennisinde bulunurken; Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na da yeni görevinde başarılar diledi. Törende Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da yer aldı.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NDA DEVİR-TESLİM

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksek Askeri Şura kararları sonrasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleşen devir-teslim töreninin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Güler, emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın görevi Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na devrettiği törene katıldı. Güler, emekliye ayrılan Orgeneral Gülan'a yeni yaşamında sağlık ve mutluluk temennisinde bulunurken; Orgeneral Kadıoğlu'na da yeni görevinde başarılar diledi. Törende, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

Güler, daha sonra Genelkurmay Başkanlığı'na geçip, Genelkurmay Başkanı olarak göreve başlayan Orgeneral Metin Gürak'ı ziyaret etti. Güler, Orgeneral Gürak'a yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette diğer komutanlar da hazır bulundu.